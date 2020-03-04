С трактора на крупной тюменской стройке слили 250 литров «дизеля»

4 Март 2020 2020-03-04T13:16:08+03:00

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Сотрудники ДПС на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск остановили автомобиль УАЗ. В салоне машины полицейские нашли канистры с топливом, которые принадлежали пассажиру. Оказалось, что «дизель» мужчина украл.

– 27-летний ранее судимый за кражу пассажир машины слил 250 литров дизельного топлива с трактора, находящегося на территории крупной стройки. Ущерб организации составил более десяти тысяч рублей. Чтобы доехать до дома, подозреваемый остановил попутный транспорт, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время задержанный свою вину признал и пояснил, что похищенное предназначалось для личного использования.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU