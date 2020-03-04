2020-03-04T13:12:16+03:00
Происшествия

У тюменского драмтеатра маршрутный автобус протаранил легковушку

В аварии пострадала пассажирка общественного транспорта [ФОТО]
Вадим Бегун
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В Тюмени автобус протаранил легковушку. Фото - ГИБДД Тюменской области.В Тюмени автобус протаранил легковушку. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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В Тюмени сегодня, 4 марта, на улице Республики, 92, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь в одиннадцатом часу дня автобус 17 маршрута протаранил «Мицубиси».

– По предварительным данным, 21-летний водитель японской иномарки нарушил правила перестроения, буквально подрезав автобус. В результате удара в автобусе упала 59-летняя пассажирка, она получила травму, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что водителю легкового автомобиля помощь оказали на месте дорожного инцидента. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что восемь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки на улице Профсоюзной в областном центре. В результате аварии, которая произошла утром 15 января, микроавтобус с пассажирами влетел в столб.

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Всех пострадавших госпитализировали (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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