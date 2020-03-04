4 Март 2020 2020-03-04T12:14:25+03:00

Число подписчиков Сергея Есенина в Instagram увеличилось в четыре раза. Скриншот - "yes_enin".

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Страничка Сергея Есенина в Instagram, которую создала тюменская учительница Алия Исалимова, пользуется большой популярностью. Только за последний месяц число подписчиков увеличилось в четыре раза.

Профиль русского поэта появился еще в сентябре прошлого года. По словам его создателя – местной учительницы Алии Исалимовой – аккаунт нужен был для популяризации творчества Есенина и в общем поэзии.

Стоит отметить, что двигать искусство в массы преподавателю хорошо удается: в настоящее время число подписчиков выросло до 29,1 тысячи. Всего месяц назад их было несоизмеримо меньше: количество «фанатов» поэта едва превышало отметку в семь с половиной тысяч.

Почитатели творчества Сергея Есенина не скупятся на лайки: под последней выложенной фотографией – более 4 200 сердечек.

«Отличная идея! Только так сейчас можно достучаться до молодежи», «Он так гармонично смотрится в нашем времени», «Потрясающе, вы умничка!», – так поддерживают Алию подписчики профиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/762300" frameborder="0"></iframe> «Воскресила» Есенина.Школьники вдруг полюбили творчество Сергея Есенина. Женщины снова сходят от него с ума. Всё потому, что у поэта появилась страничка в Инстаграме, где он невероятно хорош собой

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ИСТОЧНИК KP.RU