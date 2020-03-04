2020-03-04T12:14:25+03:00
Звезды

Число подписчиков Сергея Есенина в Instagram увеличилось в четыре раза

Страничку в социальной сети создала тюменская учительница
Вадим Бегун
Поделиться:
Число подписчиков Сергея Есенина в Instagram увеличилось в четыре раза. Скриншот - "yes_enin".Число подписчиков Сергея Есенина в Instagram увеличилось в четыре раза. Скриншот - "yes_enin".
Изменить размер текста:

Страничка Сергея Есенина в Instagram, которую создала тюменская учительница Алия Исалимова, пользуется большой популярностью. Только за последний месяц число подписчиков увеличилось в четыре раза.

Профиль русского поэта появился еще в сентябре прошлого года. По словам его создателя – местной учительницы Алии Исалимовой – аккаунт нужен был для популяризации творчества Есенина и в общем поэзии.

Стоит отметить, что двигать искусство в массы преподавателю хорошо удается: в настоящее время число подписчиков выросло до 29,1 тысячи. Всего месяц назад их было несоизмеримо меньше: количество «фанатов» поэта едва превышало отметку в семь с половиной тысяч.

Почитатели творчества Сергея Есенина не скупятся на лайки: под последней выложенной фотографией – более 4 200 сердечек.

«Отличная идея! Только так сейчас можно достучаться до молодежи», «Он так гармонично смотрится в нашем времени», «Потрясающе, вы умничка!», – так поддерживают Алию подписчики профиля.

«Воскресила» Есенина.Школьники вдруг полюбили творчество Сергея Есенина. Женщины снова сходят от него с ума. Всё потому, что у поэта появилась страничка в Инстаграме, где он невероятно хорош собой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Есенин, умерший почти сто лет назад, завёл личный аккаунт в Instagram

В создании странички ему «помогла» тюменская учительница Алия Исалимова (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский прокурор обсудил с властями проблемы дольщиков
Движение большегрузов ограничат на тюменских дорогах на время паводка
Тобольские власти следят за восстановлением благоустройства после земляных работ
С трактора на крупной тюменской стройке слили 250 литров «дизеля»
У тюменского драмтеатра маршрутный автобус протаранил легковушку
Число подписчиков Сергея Есенина в Instagram увеличилось в четыре раза
Тюменка, управлявшая автомобилем под наркотиками, будет благоустраивать город
Тюменцы хотят видеть на первой пешеходной улице города нестандартные арт-объекты
В Тюмени жестоко убит дворник. Его забили метлой и молотком
В Ишиме, страдающем от паводков, укрепляют дамбы
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В диспетчерской тюменского водоканала появилась видеостена
Аэропорт вызывает - МегаФон обеспечил связью строительную площадку в Тобольске