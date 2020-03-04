Тюменка, управлявшая автомобилем под наркотиками, будет благоустраивать город

4 Март 2020 2020-03-04T12:26:16+03:00

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В Тюмени женщина, которая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения, возьмется за метлу. Горожанке придется некоторое время приводить улицы областного центра в порядок.

– Наши сотрудники выехали по адресу 38-летней тюменки, которая не оплачивала административные штрафы. Дома ее не оказалось, поэтому должницу пришлось навестить на рабочем месте. Женщине вручили требование о явке к судебному приставу, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в отношении должницы составлены два административных протокола. Уже в суде ей в качестве наказания назначили обязательные работы: двадцать часов за отказ от прохождения медосвидетельствования на наличие запрещенных веществ в организме и еще тридцать – за управление авто в наркотическом состоянии. Известно, что женщина употребляла мефедрон.

Теперь тюменке придется совмещать основную работу с обязательными работами по благоустройству города. Штраф в 30 тысяч рублей она уплатила после судебного заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU