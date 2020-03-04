В Тюмени жестоко убит дворник. Его забили метлой и молотком
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в жестоком убийстве дворника.
Инцидент произошел накануне, 3 марта, рано утром. Обвиняемый встретил на улице 58-летнего дворника, мужчины подрались. Тюменец выхватил у работника метлу и черенком начал его бить. У потерпевшего пошла кровь, тогда горожанин предложил пройти к нему домой, чтобы умыться.
– В квартире злоумышленник, вооружившись молотком, нанес мужчине множественные удары по голове. От полученных ранений потерпевший скончался. Благодаря грамотно организованным и проведенным следователями и полицейскими мероприятиям обвиняемого задержали. В ближайшее время решится вопрос о заключении его под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что сейчас специалисты проводят работу по закреплению доказательственной базы: они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый свою вину признал. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
В Тюмени убили дворника..Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU