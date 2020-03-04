2020-03-04T10:52:51+03:00
Происшествия

В Ишиме, страдающем от паводков, укрепляют дамбы

Ход работ инспектирует сам глава муниципалитета
Вадим Бегун
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В Ишиме укрепляют дамбы. Фото - пресс-служба администрации города Ишима.В Ишиме укрепляют дамбы. Фото - пресс-служба администрации города Ишима.
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В Ишиме укрепляют дамбы. Накануне, 3 марта, специалисты провели укладку камней на внутреннюю сторону дамбы от железнодорожного моста до очистных сооружений. Также в план работ включены сооружения в промышленном узле «Восточный» и в районе садоводческого товарищества «Керамик».

– Тело дамбы построено в теплое время года, оно дало усадку, и сейчас самый подходящий этап для формирования откосов. По технологии на нем создается песчаная подушка, укладывается щебень меньшей фракции, затем 54-сантиметровый слой фракцией в 180 миллиметров, – рассказал директор ДРСУ-5 Дмитрий Губанов.

Глава муниципалитета Федор Шишкин подчеркнул, что принятые меры по строительству гидротехнических сооружений беспрецедентные: они рассчитаны на подъем воды более чем в 11 метров. Сейчас предположить сложно, каким будет паводок в этом году, однако у градоначальника есть информация, что запасы снега в Северо-Казахстанской области внушительные.

– Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы встретить паводок во всеоружии и минимизировать возможные риски, – заявил Шишкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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