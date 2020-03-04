2020-03-04T11:20:34+03:00
Общество

Тюменцы хотят видеть на первой пешеходной улице города нестандартные арт-объекты

Пространство улицы предложено разделить на сегменты
Вадим Бегун
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Тюменцы обсудили наполнение улицы Дзерджинского. Фото - мультицентр "Моя территория".Тюменцы обсудили наполнение улицы Дзерджинского. Фото - мультицентр "Моя территория".
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В Тюмени накануне, 3 марта, состоялась первая дизайн-сессия по функциональному наполнению улицы Дзержинского, которую планируется сделать пешеходной. Во время обсуждения участники сформулировали идеи визуальных решений, туризма, городских событий и бизнеса.

Присутствовавшие предложили разбить пространство улицы на сегменты: от зоны ресторанов и детской площадки на крыше паркинга до возведения исторических сооружений под единый купол. Кроме того, обсуждалась идея запуска колесного транспорта, который будет следовать до набережной.

– Была организована прямая трансляция, в комментариях к которой зрители могли написать, что им хотелось бы видеть на первой в городе пешеходной улице. Среди предложений были нестандартные арт-объекты, гастрономические и интерактивные зоны, зоны для семейного отдыха, зеленые насаждения, – рассказала пресс-секретарь мультицентра «Моя территория» Наталья Козлова.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в свою очередь отметил, что сейчас власти имеют четкое представление, что будет собой представлять пространство улицы Дзержинского.

– Это конкретный маршрут от точки А до точки Б, который должен быть понятен и интересен прежде всего жителям города. Именно они являются проводниками для туристов, – заявил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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