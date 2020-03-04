В диспетчерской тюменского водоканала появилась видеостена

4 Март 2020 2020-03-04T09:34:11+03:00

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В центральной диспетчерской «Тюмень Водоканала» операторы осуществляют контроль и управление всеми технологическими процессами. На интерактивной карте города отображаются сети водоснабжения, расположение рабочих бригад и спецтехники. Все это позволяет повысить контроль исполнения заявок.

– С помощью современных технологий можно управлять работой Метелевского и Велижанского водозаборов, а также непрерывно поддерживать стабильное давление в городской системе водоснабжения. Из диспетчерской круглосуточно осуществляется управление повысительными насосными станциями и насосными станциями водоотведения. Все параметры наглядно отображаются и корректируются на экране управления, – рассказывает генеральный директор компании «Росводоканал Тюмень» Мугаммир Галиуллин.

Он также сообщил, что на Велижанском водозаборе завершается процесс автоматизации скважин. Ведется масштабная реконструкция в цехе очистки сточных вод. После завершения реконструкции начнутся работы в Метелево.

ИСТОЧНИК KP.RU