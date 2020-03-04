Аэропорт вызывает - МегаФон обеспечил связью строительную площадку в Тобольске

4 Март 2020 2020-03-04T11:28:39+03:00

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На место будущего аэропорта в Тобольске – второго по численности города Тюменской области – доставили грузовик связи. МегаФон обеспечил «голос» и мобильный 4G-интернет на территории строительной площадки, где в 2019 году началось возведение воздушной гавани. Мобильная базовая станция на платформе автомашины будет работать до момента запуска в аэропорту стационарного объекта связи.

Для Тобольска появление аэропорта – грандиозный проект. Собственные воздушные ворота помогут раскрытию производственного и социально-экономического потенциала города. Новый транспортный узел сделает духовную столицу Сибири более доступной и привлекательной для туристов. Инвестором проекта выступает компания «СИБУР», правительство Тюменской области оказывает поддержку строительству.

– Аэропорт станет для Тобольска стратегически важным объектом и придаст новый стимул его развитию. Когда город связывается с другими территориями – это всегда позитивно. Тем более мы говорим про Тобольск, который развивается не только как город промышленный, но и как туристический. Этот проект изменит транспортную инфраструктуру всего региона. Регулярные рейсы для местных жителей и гостей города будут запущены в 2021 году, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Аэропорт расположится в 30 км от Тобольска. В 2020 году будут введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса протяженностью 2400 метров и шириной 45 метров, аэровокзал и сопутствующая инфраструктура. На объекте работают 1900 человек и 860 единиц техники.

Оставаться на связи строителям социально значимого объекта региона позволил МегаФон с помощью оперативно разворачиваемой базовой станции на шасси грузового автомобиля (МБС). Станция обслуживает абонентов в радиусе 3–4 км, применяется на удаленных территориях, крупных мероприятиях, учениях – там, где нужно обеспечить связь либо расширить емкость сети оперативно и на ограниченный срок.

– Наша ближайшая к будущему аэропорту базовая станция находится в соседнем селе. Но организовать оттуда полноценную связь на строительной площадке достаточно сложно. Поэтому мы предложили инвесторам усилить сигнал и качество связи с помощью нашей мобильной станции. Сейчас ежедневно с ее помощью выходят в сеть 3000 – 3500 абонентов, а объем скачиваемого трафика сравним с нагрузкой на объект связи в центре крупного города, – рассказал Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Тюменской области.

Для запуска МБС требуется всего несколько суток – доехать до нужной точки, развернуть мачту высотой 18 метров и подключить к сети с помощью спутника или радиорелейной линии от ближайшей базовой станции. Благодаря дизель-генератору она может работать без доступа к электросетям. Передвижная станция не раз зарекомендовала себя в работе для нефтяников на ремонте трубопровода в югорской тайге, при обеспечении стабильной связи на трассах, поиске пропавших людей и пр.