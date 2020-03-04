2020-03-04T11:28:39+03:00
Недвижимость

Аэропорт вызывает - МегаФон обеспечил связью строительную площадку в Тобольске

Вадим Бегун
Поделиться:
МегаФон обеспечил связью строительную площадку в Тобольске. Фото - МегаФон.МегаФон обеспечил связью строительную площадку в Тобольске. Фото - МегаФон.
Изменить размер текста:

На место будущего аэропорта в Тобольске – второго по численности города Тюменской области – доставили грузовик связи. МегаФон обеспечил «голос» и мобильный 4G-интернет на территории строительной площадки, где в 2019 году началось возведение воздушной гавани. Мобильная базовая станция на платформе автомашины будет работать до момента запуска в аэропорту стационарного объекта связи.

Для Тобольска появление аэропорта – грандиозный проект. Собственные воздушные ворота помогут раскрытию производственного и социально-экономического потенциала города. Новый транспортный узел сделает духовную столицу Сибири более доступной и привлекательной для туристов. Инвестором проекта выступает компания «СИБУР», правительство Тюменской области оказывает поддержку строительству.

– Аэропорт станет для Тобольска стратегически важным объектом и придаст новый стимул его развитию. Когда город связывается с другими территориями – это всегда позитивно. Тем более мы говорим про Тобольск, который развивается не только как город промышленный, но и как туристический. Этот проект изменит транспортную инфраструктуру всего региона. Регулярные рейсы для местных жителей и гостей города будут запущены в 2021 году, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Аэропорт расположится в 30 км от Тобольска. В 2020 году будут введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса протяженностью 2400 метров и шириной 45 метров, аэровокзал и сопутствующая инфраструктура. На объекте работают 1900 человек и 860 единиц техники.

Оставаться на связи строителям социально значимого объекта региона позволил МегаФон с помощью оперативно разворачиваемой базовой станции на шасси грузового автомобиля (МБС). Станция обслуживает абонентов в радиусе 3–4 км, применяется на удаленных территориях, крупных мероприятиях, учениях – там, где нужно обеспечить связь либо расширить емкость сети оперативно и на ограниченный срок.

– Наша ближайшая к будущему аэропорту базовая станция находится в соседнем селе. Но организовать оттуда полноценную связь на строительной площадке достаточно сложно. Поэтому мы предложили инвесторам усилить сигнал и качество связи с помощью нашей мобильной станции. Сейчас ежедневно с ее помощью выходят в сеть 3000 – 3500 абонентов, а объем скачиваемого трафика сравним с нагрузкой на объект связи в центре крупного города, – рассказал Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Тюменской области.

Для запуска МБС требуется всего несколько суток – доехать до нужной точки, развернуть мачту высотой 18 метров и подключить к сети с помощью спутника или радиорелейной линии от ближайшей базовой станции. Благодаря дизель-генератору она может работать без доступа к электросетям. Передвижная станция не раз зарекомендовала себя в работе для нефтяников на ремонте трубопровода в югорской тайге, при обеспечении стабильной связи на трассах, поиске пропавших людей и пр.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменку, пойманную за ездой "под наркотиками", заставили благоустраивать город
Тюменцы хотят видеть на первой пешеходной улице города нестандартные арт-объекты
В Тюмени жестоко убит дворник. Его забили метлой и молотком
В Ишиме, страдающем от паводков, укрепляют дамбы
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В диспетчерской тюменского водоканала появилась видеостена
Аэропорт вызывает - МегаФон обеспечил связью строительную площадку в Тобольске
Михаил Терентьев отметил эффективную работу тюменского правительства с инвалидами
«Поставили на колени и закидали снегом»: тюменским сотрудникам ДПС предъявлено обвинение
В тюменском ГИББД предоставили статистику «женских» ДТП
Нашли 29 закладок: тюменец отправился в тюрьму из-за наркотиков на 15 лет
Рецидивисты накупили продуктов на деньги с утерянных тюменцами банковских карт
На пяти тюменских перекрестках перестанут работать светофоры
Погода на 4 марта в Тюмени: утром – дождь со снегом
Тюменцам раскрыли показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом
Буйный тюменец, напавший на омоновца с железным прутом, получил срок
Дело о многомиллионных хищениях в тюменском УФСИН передадут в суд
Тоболяк застрелил из охотничьего ружья женщину на глазах у горожан
Ишимец находится в реанимации после сильного пожара в доме
МегаФон создал свой облачный сервис
К банкротству Антипинского НПЗ подключилась компания из Санкт-Петербурга
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Тюменца, который шел в наушниках, ударили по голове и ограбили
В Тюмени «целители», заработавшие на снятии порчи, остались на свободе
Школа № 40 Тюмени приняла участие в «Эстафете добра»
Тюменец разбил авто своей возлюбленной после конфликта
Тюменский фельдшер рассказала о стремительных родах в квартире, которые она приняла