2020-03-04T11:23:06+03:00
Политика

Михаил Терентьев отметил эффективную работу тюменского правительства с инвалидами

Он высоко оценил проекты, направленные на решение проблем людей с ограниченными возможностями
Вадим Бегун
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Михаил Терентьев отметил эффективную работу тюменского правительства с инвалидами. Фото - mterentiev.ru.Михаил Терентьев отметил эффективную работу тюменского правительства с инвалидами. Фото - mterentiev.ru.
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Правительство Тюменской области эффективно отрабатывает проблемные вопросы с общественными организациями инвалидов, заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Терентьев. Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что взаимодействие идет на самом высоком уровне.

– По закону каждое предприятие должно создавать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но в коммерческой сфере по различным причинам иногда не все условия могут создать для инвалидов. А в общественных структурах им более комфортно работать. Этот положительный опыт Тюменской области может быть в дальнейшем распространен на другие регионы страны, – считает Михаил Терентьев.

Депутат также высоко оценил инициативы губернатора региона Александра Моора по строительству в Тюмени общественного центра для реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья. С таким предложением глава региона выступил на внеочередном заседании совета по делам инвалидов.

– Это правильная идея. Комплексная реабилитация инвалидов – это государственная политика. Думаю, такой центр может быть полезен и для студентов-инвалидов, – подчеркнул Михаил Терентьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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