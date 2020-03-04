«Поставили на колени и закидали снегом»: тюменским сотрудникам ДПС предъявлено обвинение

4 Март 2020 2020-03-04T11:21:09+03:00

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Тюменские следователи предъявили обвинение трем сотрудникам ДПС. Мужчин обвиняют в превышении должностных полномочий.

4 января 2020 года, патрулируя автодорогу Екатеринбург – Тюмень, в селе Луговое полицейские заметили группу молодых людей. Побеседовав, стражи порядки применили к двоим из них физическую силу, несмотря на то что те не нарушили закон. На этом злодеяния представителей власти не закончились. Ночью 5 января на проселочной дороге деревня Ушакова – село Успенка они остановили «Дэу-Матиз» и потребовали от водителя предъявить документы.

– Обвиняемые вытащили мужчину из машины, поставили на колени и прижали к земле. Один из них ударил ногой и рукой по руке водителя. Потерпевшему бросили снег в лицо, после чего стали бить по ногам. Без составления протоколов освидетельствования полицейский сел за руль иномарки, оставив пассажирок автомобиля в легкой одежде на проселочной дороге, и поехал в село Успенка, – рассказали подробности дела в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Обвиняемые признали свою вину. Следователи провели работу по закреплению доказательств, подтверждающих причастность обвиняемых к совершенным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU