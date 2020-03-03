Тюменцам раскрыли показатели заболеваемости ОРВИ и гриппа

3 Март 2020 2020-03-03T16:10:56+03:00

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В Тюменской области снижаются показатели заболеваемости ОРВИ и гриппа. Так, с 24 февраля по 1 марта показатель стал ниже эпидемического порога на 52 процента и на 7 процентов ниже показателя заболеваемости прошлой недели.

– Грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток. Для инфекции характерны следующие симптомы: повышение температуры тела до 38-40 градусов, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель, – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что, по данным вирусологического мониторинга, у больных тюменцев выделялись вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии.

В целях профилактики местным жителям рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU