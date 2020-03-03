Тюменцам раскрыли показатели заболеваемости ОРВИ и гриппа
В Тюменской области снижаются показатели заболеваемости ОРВИ и гриппа. Так, с 24 февраля по 1 марта показатель стал ниже эпидемического порога на 52 процента и на 7 процентов ниже показателя заболеваемости прошлой недели.
– Грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток. Для инфекции характерны следующие симптомы: повышение температуры тела до 38-40 градусов, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель, – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что, по данным вирусологического мониторинга, у больных тюменцев выделялись вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии.
В целях профилактики местным жителям рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку.
ИСТОЧНИК KP.RU