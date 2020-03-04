2020-03-04T07:28:55+03:00
Общество

Погода на 4 марта в Тюмени: утром – дождь со снегом

В этот день в городе будет облачно
Вадим Бегун
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В Тюмени пройдет снег с дождем.В Тюмени пройдет снег с дождем.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 4 марта, весь день в Тюмени будет облачным. Утром пойдет мелкий дождь со снегом, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, днем – плюс 3. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 2–4 метра в секунду.

4 марта отмечается день памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В старину этот день назывался Маньяк. Исстари ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета. Если «на Федота снежный занос – к поздней траве».

Если в этот день в лесу встретить белого зайца – снег обязательно выпадет еще. А если посчастливится увидеть пролетающую чайку, значит, лед скоро пойдет. Часто в этот день усиливается ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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