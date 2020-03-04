На пяти тюменских перекрестках перестанут работать светофоры

4 Март 2020 2020-03-04T05:42:49+03:00

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В Тюмени сегодня, 4 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 15.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Космодемьянской и Ленинградской, с 13.30 до 14.30 – на пересечении улиц Водопроводной и Комсомольской, Комсомольской и Орджоникидзе, Осипенко и Первомайской, а также на пересечении улиц Первомайской и Советской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU