Рецидивисты накупили продуктов на деньги с утерянных тюменцами банковских карт

4 Март 2020 2020-03-04T07:32:18+03:00

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В тюменскую полицию обратились два местных жителя, сообщившие о хищении денег с их банковских карт. Стражи порядка сразу же увидели идентичность преступлений: злоумышленники, воспользовавшись утерянными картами, сняли деньги и оплатили ими покупки в разных магазинах на сумму около двадцати тысяч рублей.

– Благодаря камерам наблюдения удалось установить причастных к преступлению лиц. Задержанными оказались двое ранее судимых 34-летних жителя города Тюмени. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободны на срок до пяти лет, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Стражи правопорядка рекомендуют при потере банковской карты незамедлительно ее заблокировать. Если деньги с нее кто-то все-таки снял, нужно обратиться по номеру телефона дежурной части УМВД России по городу Тюмени: 291-600 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU