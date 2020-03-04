Нашли 29 закладок: тюменец отправился в тюрьму из-за наркотиков на 15 лет

4 Март 2020 2020-03-04T07:33:40+03:00

Тюменец отправился в тюрьму из-за наркотиков на 15 лет. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени осудили местного жителя. Мужчину поймали на железнодорожном вокзале в июне прошлого года с наркотиками.

С помощью телефона осужденного полицейские смогли подтвердить, что тюменец действительно распространяет запрещенные вещества. Их он приобретал в интернете, фасовал в квартире и делал закладки.

– В ходе осмотра жилища наркотики были изъяты: они находились в шкафу. Также обнаружены весы и фасовочные материалы. Кроме того, изъято 29 закладок с наркотиками, которые сделал злоумышленник накануне задержания, – сообщила пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В отношении подозреваемого возбудили несколько уголовных дел. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание горожанин будет в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU