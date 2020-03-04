2020-03-04T07:33:40+03:00
Происшествия

Нашли 29 закладок: тюменец отправился в тюрьму из-за наркотиков на 15 лет

Мужчину признали виновным в незаконном обороте запрещенных средств
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец отправился в тюрьму из-за наркотиков на 15 лет. Фото - pixabay.com.Тюменец отправился в тюрьму из-за наркотиков на 15 лет. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени осудили местного жителя. Мужчину поймали на железнодорожном вокзале в июне прошлого года с наркотиками.

С помощью телефона осужденного полицейские смогли подтвердить, что тюменец действительно распространяет запрещенные вещества. Их он приобретал в интернете, фасовал в квартире и делал закладки.

– В ходе осмотра жилища наркотики были изъяты: они находились в шкафу. Также обнаружены весы и фасовочные материалы. Кроме того, изъято 29 закладок с наркотиками, которые сделал злоумышленник накануне задержания, – сообщила пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В отношении подозреваемого возбудили несколько уголовных дел. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание горожанин будет в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Поставили на колени и закидали снегом»: тюменским сотрудникам ДПС предъявлено обвинение
В тюменском ГИББД предоставили статистику «женских» ДТП
Нашли 29 закладок: тюменец отправился в тюрьму из-за наркотиков на 15 лет
Рецидивисты накупили продуктов на деньги с утерянных тюменцами банковских карт
На пяти тюменских перекрестках перестанут работать светофоры
Погода на 4 марта в Тюмени: утром – дождь со снегом
Тюменцам раскрыли показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом
Буйный тюменец, напавший на омоновца с железным прутом, получил срок
Дело о многомиллионных хищениях в тюменском УФСИН передадут в суд
Тоболяк застрелил из охотничьего ружья женщину на глазах у горожан
Ишимец находится в реанимации после сильного пожара в доме
МегаФон создал свой облачный сервис
К банкротству Антипинского НПЗ подключилась компания из Санкт-Петербурга
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Тюменца, который шел в наушниках, ударили по голове и ограбили
В Тюмени «целители», заработавшие на снятии порчи, остались на свободе
Школа № 40 Тюмени приняла участие в «Эстафете добра»
Тюменец разбил авто своей возлюбленной после конфликта
Тюменский фельдшер рассказала о стремительных родах в квартире, которые она приняла