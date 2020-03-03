2020-03-03T15:32:30+03:00
Происшествия

Дело о многомиллионных хищениях в тюменском УФСИН передадут в суд

Следователи собрали достаточную доказательственную базу
Вадим Бегун
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Дело о многомиллионных хищениях в тюменском УФСИН передадут в суд. Фото - СК Тюменской области.Дело о многомиллионных хищениях в тюменском УФСИН передадут в суд. Фото - СК Тюменской области.
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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего бухгалтера УФСИН по Тюменской области. Женщину обвиняют в мошенничестве на миллионы рублей.

– С марта 2014-го по июль 2019 года, имея доступ к электронной бухгалтерской программе, специалист переводила себе на банковский счет завышенную заработную плату. Деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. Всего ей удалось похитить около двух миллионов 700 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что противоправную деятельность женщины выявили в ходе внутренней служебной проверки ведомства. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело скоро передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре экс-заместитель начальника регионального УФСИН за превышение полномочий получил условный срок. Его осудили на два года условно и запретили занимать должности на госслужбе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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