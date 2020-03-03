2020-03-03T14:56:52+03:00
Происшествия

Тоболяк застрелил из охотничьего ружья женщину на глазах у горожан

Потерпевшая умерла на месте
Вадим Бегун
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Тоболяк застрелил из ружья женщину. Фото - СК по Тюменской области.Тоболяк застрелил из ружья женщину. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Горожанин застрелил женщину на глазах у очевидцев.

– В минувшее воскресенье, 1 марта, ночью обвиняемый, взяв заряженное незарегистрированное охотничье ружье, пришел к подъезду дома в микрорайоне Менделеево. Там он встретил компанию молодых людей, с которыми до этого распивал спиртные напитки. Подойдя к одной из женщин, он с близкого расстояния произвел выстрел ей в живот, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что от полученных ранений потерпевшая умерла на месте. Обвиняемого оперативно задержали и заключили под стражу.

В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств: осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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