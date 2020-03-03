3 Март 2020 2020-03-03T14:54:33+03:00

Ишимец находится в реанимации после сильного пожара в доме. Фото - pixabay.com.

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В деревне Стрехнино Ишимского района накануне, 2 марта, произошел сильный пожар. В четвертом часу дня здесь загорелся жилой дом, пострадал один человек.

– Вызов поступил в 15.38, полыхало здание размерами 7 на 10 метров. Пламя повредило жилой дом и надворные постройки на общей площади сто квадратных метров. Ситуация осложнялась тем, что работать пришлось на подвозной воде: ближайший гидрант находился в 400 метрах от места происшествия, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Также стало известно, что в больницу доставили 70-летнего пострадавшего, передает «МегаТюмень».

– Мужчина с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения получает все необходимое лечение в отделении реанимации ОБ№ 4. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Он на искусственной вентиляции легких, – прокомментировали в облдепздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU