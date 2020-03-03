2020-03-03T15:56:41+03:00
Происшествия

Буйный тюменец, напавший на омоновца с железным прутом, получил срок

Рецидивист вел себя неподобающим образом, будучи условно осужденным
Вадим Бегун
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Буйный тюменец, напавший на ОМОНовца с железным прутом, получил срок.Буйный тюменец, напавший на ОМОНовца с железным прутом, получил срок.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени осудили 33-летнего мужчину, которой бросился на сотрудника ОМОН с железным прутом. Инцидент произошел в конце сентября прошлого года.

– Пьяный рецидивист рядом со школой вел себя агрессивно, нецензурно выражался и размахивал полутораметровым металлическим прутом. Прохожий обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам ОМОН. Один из них попросил мужчину успокоиться, однако тот резко отреагировал на замечание, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Нарушитель попытался ударить прутом стража правопорядка, однако силовик смог заблокировать удар резиновой палкой. На злоумышленника надели наручники.

Позже выяснилось, что преступление он совершил в период условной меры наказания: в феврале 2019 года его уже судили за побои к году лишения свободы условно. Тюменец получил новое наказание: два года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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