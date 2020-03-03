2020-03-03T13:39:50+03:00
Общество

К банкротству Антипинского НПЗ подключилась компания из Санкт-Петербурга

Судебное заседание по делу назначено на 8 апреля
Вадим Бегун
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К банкротству Антипинского НПЗ подключилась компания из Санкт-Петербурга.К банкротству Антипинского НПЗ подключилась компания из Санкт-Петербурга.Фото: Ольга Крыльцова
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Питерская компания «Трансойл» подключилась к банкротству Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Судебное заседание по делу проведут 8 апреля.

Из информации, размещенной в картотеке Арбитражного суда Тюменской области, следует, что предприятие просит включить в реестр кредиторов требования в размере более трех миллиардов 154 миллионов рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские следователи официально предъявили обвинение бывшему генеральному директору АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» в злоупотреблении полномочиями. Мужчина находится в международном розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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