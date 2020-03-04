2020-03-04T07:43:07+03:00
Происшествия

В тюменском ГИББД предоставили статистику «женских» ДТП

Выяснилось, что каждую четвертую аварию в регионе устраивает представительница слабого пола
Вадим Бегун
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В тюменском ГИББД предоставили статистику «женских» ДТП.В тюменском ГИББД предоставили статистику «женских» ДТП.
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Тюменские автоинспекторы в преддверии Международного женского дня призывают автоледи к безопасности на дорогах. Выяснилось, что в 2019 году каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие (697 из 2 871) в регионе – на совести представительниц слабого пола.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, 12 ДТП спровоцировали пьяные автомобилистки, в них погибли два человека, еще 19 были ранены. По вине женщин-пешеходов произошло 94 аварии, в которых погибли 9 женщин и 91 травмирована.

– Процент автомобилисток, задержанных за управление машиной в состоянии опьянения, на фоне мужчин-водителей остается небольшим. Так, с начала года в областном центре от управления транспортом отстранили 825 нетрезвых водителей, из них лишь 36 – представительницы слабого пола, – отметили в ведомстве.

Инспекторы намерены в предпраздничные дни разместить видеоролики с поздравлениями, советами, а также рекомендациями к автоледи от известных тюменских мужчин: политиков, руководителей силовых структур, артистов и представителей бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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