2020-03-03T13:22:51+03:00
Происшествия

Тюменца, который шел в наушниках, ударили по голове и ограбили

Неосмотрительный мужчина написал ПИН-код от банковской карты на чехле телефона
Вадим Бегун
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Тюменца в наушниках ударили по голове и ограбили. Фото - pixabay.com.Тюменца в наушниках ударили по голове и ограбили. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор ранее судимому 29-летнему горожанину. Мужчина похитил деньги с банковской карты, которую ему передал друг.

– В час ночи 17 октября 2019 года 41-летний тюменец шел по улице Космонавтов и слушал в наушниках музыку. В какой-то момент он почувствовал удар по голове и упал на землю. 23-летний грабитель забрал у потерпевшего телефон и передал его 29-летнему приятелю. Тот нашел ПИН-код, записанный на чехле смартфона, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Счастливый обладатель заветных цифр решил через таксиста обналичить деньги. Он перевел на карту водителя 25 тысяч рублей, а ничего не подозревающий мужчина по его просьбе снял деньги в банкомате. Однако спастись от тюрьмы злоумышленнику не удалось.

Суд назначил ему 2 года и 2 месяца лишения свободы. Наказание понес и 23-летний грабитель. Его приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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