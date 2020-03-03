2020-03-03T12:21:45+03:00
Происшествия

В Тюмени «целители», заработавшие на снятии порчи, остались на свободе

Осужденные получили условные наказания
Вадим Бегун
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В Тюмени «целители», заработавшие на снятии порчи, остались на свободе.В Тюмени «целители», заработавшие на снятии порчи, остались на свободе.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени осуждены жители Алтайского края, 1959 и 1957 годов рождения. «Целители» за крупные суммы денег предлагали местным жителям снять порчу.

– В июле 2019 года И. и М. на автомобиле подъехали к дому потерпевшей. Осужденная под предлогом предоставления услуг по снятию порчи зашла в квартиру женщины. Та передала обманщице 96 тысяч рублей. Злоумышленники скрылись с места совершения преступления, прихватив деньги. Ими они распорядились по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

В ведомстве также добавили, что спустя три месяца осужденные аналогичным способом похитили у двух других тюменок 35 тысяч рублей и ювелирные украшения на 62 тысячи.

В суде подельники свою вину полностью признали и раскаялись в содеянном. Кроме того, они в полном объеме возместили потерпевшим материальный ущерб. В итоге им дали три с половиной и три года условно. После оглашения приговора «целителей» освободили из-под стражи в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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