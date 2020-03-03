Школа № 40 Тюмени приняла участие в «Эстафете добра»

3 Март 2020 2020-03-03T12:07:30+03:00

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В Тюменском региональном отделении «Российского детского фонда» с февраля этого года начала реализовываться новая долгосрочная благотворительная программа «Эстафета добра», направленная на оказание помощи семьям из сельской глубинки, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Никаких новых финансовых затрат от участников программы не потребуется, ведь им просто предлагается передать вещи и обувь в хорошем состоянии, но из которых они уже выросли, тем, кто в этом нуждается.

Первой на приглашение фонда откликнулась школа № 40 города Тюмени – постоянный участник благотворительных акций отделения. Добровольцев оказалось так много, что вещи, обувь, игрушки и канцелярию волонтеры принимали в актовом зале.

– Все, что передавалось, соответствовало требованиям. Это действительно были вещи в хорошем состоянии, а иногда и вообще новые, – рассказывает заместитель председателя Тюменского отделения «Российского детского фонда» Галина Сушинских.

Фото - Тюменское региональное отделение «Российского Детского фонда».

Волонтеры складывали вещи в большие пакеты с эмблемой акции, и в этот же день все собранное было передано в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское, чтобы дети из 70 малообеспеченных многодетных семей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, проходящие в центре реабилитационный курс, выбрали для себя одежду и обувь. А выбрать было из чего, ведь волонтерами было собрано более 60 пакетов. И весь день звучали слова благодарности администрации, педагогам и ученикам школы № 40.

– Школа № 40 города Тюмени – наш постоянный партнёр и помощник в благотворительных проектах. Вещи, которые ребята собрали в очень короткие (из-за карантина) сроки, понравились омутинским семьям – нарядные, практически новые. Было видно, что формировали посылки от души. Спасибо большое за неравнодушие! – рассказывает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, присутствовавшая на смарт-акции в автономном учреждении социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское».

Эстафету добрых дел подхватили сотрудники ООО «Газпромнефть-Ямал», ПАО «Фортум», МАДУ «Детский сад № 73». Благодаря их участию удастся одеть и обуть особо нуждающихся детей из Юргинского и Исетского районов.

Фото - Тюменское региональное отделение «Российского Детского фонда».

Можно без преувеличения сказать, что «Эстафета добрых дел» стартовала успешно, в настоящий момент готовность присоединиться к ней уже подтвердили руководители СОШ № 5, 81, в ряд образовательных учреждений города Тюмени направлены информационные материалы.

Региональное отделение Детского фонда приглашает неравнодушных людей творить добро вместе.