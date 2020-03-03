Тюменец разбил авто своей возлюбленной после конфликта

3 Март 2020 2020-03-03T11:23:08+03:00

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В тюменскую полицию, накануне, 2 марта, обратилась горожанка. Женщина сообщила, что кто-то разбил ее «Тойоту Витц». Выехавшие на место стражи порядка задержали 40-летнего подозреваемого, который состоял с потерпевшей в любовных отношениях.

– Недавно между парой произошел конфликт. Затаив обиду на возлюбленную, ночью тюменец повредил припаркованный около дома автомобиль своей возлюбленной, разбив передние стекла и боковые зеркала. Чтобы остаться неопознанным, злоумышленник разбил и камеры видеонаблюдения, в поле видимости которых попали его действия, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменец сильно повредил автомобиль своей жены. Разбитые фары, стекла, царапины на капоте и дверях – таким увидела свою машину жительница села Горьковка после ссоры с мужем.

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ИСТОЧНИК KP.RU