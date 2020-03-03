2020-03-03T10:59:09+03:00
Здоровье

Тюменский фельдшер рассказала о стремительных родах в квартире, которые она приняла

Семья роженица была вся на эмоциях
Вадим Бегун
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Тюменский фельдшер рассказала о стремительных родах в квартире, которые она приняла. Фото - Анастасия Бердюгина.Тюменский фельдшер рассказала о стремительных родах в квартире, которые она приняла. Фото - Анастасия Бердюгина.
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Молодой тюменский фельдшер Татьяна Чернова приняла роды прямо в квартире. На сегодняшний день это был самое неожиданный случай в ее практике.

– У женщины была паника, ее семья – тоже на эмоциях. В этой суматохе мгновенно смогла собраться и все сделать правильно. Взяла на руки ребенка, который вот только что родился, – это восхитительное чувство. Благодаря нашим усилиям роды прошли благополучно, без осложнений, новорожденная девочка и мама чувствовали себя хорошо, – говорит специалист.

По словам Татьяны, всю дорогу женщина благодарила врачей. Девушка говорит, что ей самой интересно работать на скорой помощи: «Что ни вызов – то непредсказуемость, адреналин».

Стоит отметить, что в прошлом году бригады скорой выезжали на помощь тюменцам более 272 тысяч раз. Им удалось спасти 2 128 пострадавших в ДТП, 1 099 пациентов с острым инфарктом миокарда и 4 882 – с острым нарушением мозгового кровообращения. Это заслуга большой команды – более 450 медиков и 177 водителей. Среди них 42 молодых фельдшера, которые активно принимали участие в оказании экстренной и неотложной помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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