2020-03-03T10:12:51+03:00
Общество

Креативные тюменцы могут получить 200 тысяч рублей на реализацию своих идей

Для допуска к очной защите необходимо посетить образовательную программу
Вадим Бегун
Поделиться:
Креативные тюменцы могут получить 200 тысяч рублей на реализацию своих идей.Креативные тюменцы могут получить 200 тысяч рублей на реализацию своих идей.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени до 10 марта принимают заявки на конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «Цех». Таким образом креативные горожане получат до 200 тысяч рублей.

Тюменцы могут предложить идею выставочного проекта, арт-объекта, уличного фестиваля или серии событий по развитию креативного мышления. Грантовый фонд номинации на две волны – 1 миллион 200 тысяч рублей, вторая стартует в мае. Публичная защита состоится 20 и 21 марта, а подведение итогов пройдет 27 марта, в День театра

– Наше пространство функционирует уже третий месяц. Каждый день мы видим на нашей площадке инициативных людей. Многие из них имеют большую команду, владеют навыками лидерства и готовы выходить на другой уровень. Как раз для них и открылась номинация, где они смогут создавать и расширять свое сообщество, искать связи и делать жизнь тюменцев яркой и насыщенной, – говорит руководитель «Конторы пароходства Юлия Каргаполова.

Чтобы стать участником, необходимо отправить заявку на почту grant.kosmos2019@gmail.com с пометкой «Конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ». Форма доступна по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец разбил авто своей возлюбленной после конфликта
Тюменский фельдшер рассказала о стремительных родах в квартире, которые она приняла
Няне, убившей грудничка под Тюменью, дадут последнее слово
Креативные тюменцы могут получить 200 тысяч рублей на реализацию своих идей
Работники управы Восточного округа Тюмени получили награды за благоустройство
Четыре раза привлекался к ответственности: в Тюмени автомобилист сбил школьника на зебре
В Тюмени обсуждают будущее улицы Дзержинского
Порвал протокол и закрылся в машине: тюменца арестовали за неповиновение полиции
Всегда говорит «пожалуйста»: в Тюмени назвали лучшего кондуктора февраля
Мигранты пообещали тюменцу сделать ремонт в квартире за прописку
В Тобольске дружеское застолье закончилось уголовным делом
На улице Бабарынка в Тюмени отключат светофоры
Погода на 3 марта в Тюмени: пасмурно, но тепло
Тюменские ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в пригородных поездах
Десятки тюменских домов подключат к системе отопления
В Тюмени дважды за день эвакуировали посетителей стоматологии
В Тюмени миллионы рублей просят за квартиру с ремонтом по проекту английского дизайнера
В Тюмени осудят экс-пристава, которая не находила у должников имущество для ареста
В Тюмени пойманы наркодельцы: возбуждено 12 уголовных дел
Тюменцы могут записаться на медосмотр через портал госуслуг
В тюменской больнице рассказали историю спасения многодетного отца
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 37 пожаров