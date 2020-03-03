3 Март 2020 2020-03-03T10:12:51+03:00

Креативные тюменцы могут получить 200 тысяч рублей на реализацию своих идей. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени до 10 марта принимают заявки на конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «Цех». Таким образом креативные горожане получат до 200 тысяч рублей.

Тюменцы могут предложить идею выставочного проекта, арт-объекта, уличного фестиваля или серии событий по развитию креативного мышления. Грантовый фонд номинации на две волны – 1 миллион 200 тысяч рублей, вторая стартует в мае. Публичная защита состоится 20 и 21 марта, а подведение итогов пройдет 27 марта, в День театра

– Наше пространство функционирует уже третий месяц. Каждый день мы видим на нашей площадке инициативных людей. Многие из них имеют большую команду, владеют навыками лидерства и готовы выходить на другой уровень. Как раз для них и открылась номинация, где они смогут создавать и расширять свое сообщество, искать связи и делать жизнь тюменцев яркой и насыщенной, – говорит руководитель «Конторы пароходства Юлия Каргаполова.

Чтобы стать участником, необходимо отправить заявку на почту grant.kosmos2019@gmail.com с пометкой «Конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ». Форма доступна по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU