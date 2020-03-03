Работники управы Восточного округа Тюмени получили награды за благоустройство

3 Март 2020 2020-03-03T10:10:58+03:00

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В Тюмени работники управы Восточного административного округа и подрядчики, занимавшиеся ремонтом улиц, получили награды. За время действия программы по благоустройству в округе обновили 134 дворовых территории, из них 11 – в прошлом году.

– Жители домов № 44, 46, 48, 50, 124, 126 по улице 30 лет Победы, № 16 по Олимпийской, № 39 по Широтной, № 2 и 8 по Энергостроителей и № 38б по Станционной получили новые детские и спортивные площадки, тротуары и проезды, дополнительные парковочные места, в их дворах выполнено водоотведение, дополнительно высажены деревья и кустарники. Малые архитектурные формы установлены на территории двух дворов по улице Энергостроителей, 10, корпус 1 и Василия Гольцова, 3, – сообщил заместитель руководителя управы Восточного округа Артем Правдин.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Присутствующие на отраслевом совещании депутаты Тюменской городской думы одобрили работу управы в ушедшем году и назвали ее грамотной. В дальнейшем им хотелось бы видеть в округе еще больше благоустроенных и озелененных зон.

Лучшие работники управы и представители надежных подрядных организаций удостоились наград городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU