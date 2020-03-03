Четыре раза привлекался к ответственности: в Тюмени автомобилист сбил школьника на зебре

3 Март 2020 2020-03-03T09:37:48+03:00

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В Тюмени сегодня, 3 марта, 11-летний школьник попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе. Дорожный инцидент произошел на улице Тульской в восьмом часу утра.

– 27-летний водитель БМВ пояснил, что торопился. В этом году молодой человек четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за неуплату штрафов и нечитаемые номера на автомобиле, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что, по предварительным данным, мальчик получил травму. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

С начала года на пешеходных переходах в Тюменской области под колеса автомобилей попали семь детей. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее, приближаясь к пешеходным переходам, а также тормозить заранее, чтобы успеть остановиться и пропустить пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU