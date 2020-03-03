2020-03-03T09:02:20+03:00
Общество

В Тюмени обсуждают будущее улицы Дзержинского

Она станет полностью пешеходной
Вадим Бегун
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В Тюмени обсуждают будущее улицы Дзерджинского. Фото - 2Гис.В Тюмени обсуждают будущее улицы Дзерджинского. Фото - 2Гис.
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В Тюмени улица Дзержинского станет полностью пешеходной. Сегодня, 3 марта, состоится первая дизайн-сессия, где специалисты обсудят преобразования, которые коснутся этой улицы.

«Она уже включена в действующий туристический маршрут. В марте сообщества города и представители бизнеса примут участие в нескольких дизайн-сессиях по функциональному наполнению нового городского пространства арт-объектами, интерактивными зонами и событиями», – сообщает мультицентр «Моя территория».

Тюменцы также могут принять участие в судьбе улицы. Для этого нужно пройти по этой ссылке и ответить на несколько вопросов, касающихся развития городской среды.

Уже сегодня пройдет первая дизайн-сессия. Здесь можно посмотреть прямую трансляцию с места событий. Первоначальные идеи проектов, которые предложат местные жители, позже войдут в первую концепцию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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