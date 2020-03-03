Порвал протокол и закрылся в машине: тюменца арестовали за неповиновение полиции

3 Март 2020 2020-03-03T08:49:42+03:00

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В Тюмени арестован 32-летний автомобилист, который не стал подчиняться требованиям инспекторов ДПС. Спор разрешился в суде.

– На улице Западно-Сибирской был остановлен «Фольксваген Пассат», водитель которого не имел российского водительского удостоверения. При ознакомлении с протоколом об отстранении от управления автомобилем, мужчина порвал его, закрылся в машине и препятствовал задержанию авто и доставке его на специальную стоянку, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сотрудникам пришлось применять физическую силу. В итоге на мужчину составили административный материал за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Суд встал на сторону гаишников и приговорил автомобилиста к семи суткам ареста.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре сотрудники ГИБДД задержали молодого человека, который, как выяснилось позже, вел себя дерзко. Во время задержания он просил очевидцев снимать происходящее на камеру со словами: «Люди, не проходите, спасите!»

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ИСТОЧНИК KP.RU