Тюменские ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в пригородных поездах

2 Март 2020 2020-03-02T16:08:36+03:00

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Тюменские участники Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут ездить бесплатно в пригородных поездах. Совершать поездки можно до 31 декабря 2020 года.

– Инвалиды и участники Великой Отечественной войны относятся к категории федеральных льготников. Они могут пользоваться правом безденежного проезда в пригородных поездах или отказаться от пакета социальных услуг и получать взамен денежную компенсацию. В этом году воспользоваться бесплатным проездом смогут все ветераны, включая тех, кто ранее отказался от пакета социальных услуг, – сообщили в АО «Свердловская пригородная компания».

В компании добавили, что количество поездок в течение года неограниченно. Оформить бесплатный билет инвалиды и участники войны, их сопровождающие могут в железнодорожных пригородных кассах и у кассиров в пригородных поездах. Для этого надо предъявить документ, удостоверяющий личность. В пригородных кассах продажи начинаются за 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU