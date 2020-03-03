Погода на 3 марта в Тюмени: пасмурно, но тепло

3 Март 2020 2020-03-03T05:02:51+03:00

В этот день в городе будет облачно

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Сегодня, 3 марта, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 3-4. Вечером столбики термометров покажут 1-2 градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 3–5 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника. В прежние времена говорили: «Распушилась верба, зиме нет ходу до крестьянского двора».

В этот день почитали птичку-овсянку «вестницей скорого тепла слыла она», крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.

ИСТОЧНИК KP.RU