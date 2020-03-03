2020-03-03T06:22:52+03:00
Происшествия

В Тобольске дружеское застолье закончилось уголовным делом

Нападавший признал свою вину
Вадим Бегун
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В Тобольске во время застолья подрали друзья.В Тобольске во время застолья подрали друзья.Фото: Ольга Крыльцова
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В дежурную часть тобольской полиции из областной больницы поступило сообщение о том, что 40-летнему мужчине нанесен удар ножом в грудную клетку. Прибывшие стражи порядка выяснили, что потерпевший до инцидента распивал алкогольные напитки со своими знакомыми.

– В ходе застолья между ним и его 32-летним товарищем завязалась словесная ссора, переросшая в драку. В результате потасовки пациент повалил товарища на пол, а тот взял рядом лежащий нож и ударил им соперника. Врачи констатировали, что мужчине причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, свою вину он признал. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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