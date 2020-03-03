Мигранты пообещали тюменцу сделать ремонт в квартире за прописку

3 Март 2020 2020-03-03T07:33:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Нарушил миграционное законодательство 42-летний горожанин.

– Местный житель незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной на улице Шебалдина, трех уроженцев одной из бывших советских республик. Мужчина заведомо знал, что проживать они там не будут, однако заключил с ними устное соглашение, что в качестве вознаграждения те отремонтируют квартиру, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь мужчина может получить штраф от ста до пятисот тысяч рублей. Однако это не самый плохой вариант, ведь горожанина могут лишить свободы на срок до трех лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области судебным приставам пришлось прервать ремонт одной из школ. Предприниматель, выигравший контракт, привлек к его исполнению граждан Узбекистана, не имевших разрешение на работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нелегалы убежали из тюменской школы, где делали ремонт, заметив людей в форме

Бизнесмен решил сэкономить и исполнить контракт силами бригады мигрантов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU