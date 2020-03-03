2020-03-03T07:33:50+03:00
Общество

Мигранты пообещали тюменцу сделать ремонт в квартире за прописку

На мужчину завели уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец попросил мигрантов сделать ремонт за прописку. Фото - pixabay.com.Тюменец попросил мигрантов сделать ремонт за прописку. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Нарушил миграционное законодательство 42-летний горожанин.

– Местный житель незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной на улице Шебалдина, трех уроженцев одной из бывших советских республик. Мужчина заведомо знал, что проживать они там не будут, однако заключил с ними устное соглашение, что в качестве вознаграждения те отремонтируют квартиру, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь мужчина может получить штраф от ста до пятисот тысяч рублей. Однако это не самый плохой вариант, ведь горожанина могут лишить свободы на срок до трех лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области судебным приставам пришлось прервать ремонт одной из школ. Предприниматель, выигравший контракт, привлек к его исполнению граждан Узбекистана, не имевших разрешение на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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