Десятки тюменских домов подключат к системе отопления

2 Март 2020 2020-03-02T15:48:38+03:00

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Более шестидесяти объектов подключат к системе центрального отопления в Тюмени в 2020 году. Среди них – новые жилые комплексы, поликлиники, школ и детские сады.

Стало известно, что в прошлом году отопление появилось в 49 городских объектах. Это детские сады в районе Лесобазы, микрорайонах Ямальский-2 и Заречный, спортивный корпус школы № 5, а также воскресная школа при храме Архангела Михаила. Тепловая энергия теперь поставляется в новостройки жилого района Тюменская слобода, ЖК «Преображенский», «Кристалл», «Юго-Западный» и «Европейский берег».

– В 2020 году центральное отопление подключим в поликлинике в микрорайоне Ямальский, школе в заречной части города и в районе улиц Николая Зелинского – Дмитрия Менделеева, а также детском саду в микрорайоне Суходолье, – сообщил генеральный директор АО «УСТЭК» Марат Царгасов, добавив, что всего планируется подключить 61 объект.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские теплосети проверят на прочность с использованием метода инфракрасной тепловой аэросъемки. Отличительная особенность такого способа проверки – масштаб и оперативность: за один день можно обследовать до 120 квадратных километров территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU