В Тюмени дважды за день эвакуировали посетителей стоматологии

2 Март 2020 2020-03-02T15:36:46+03:00

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В Тюмени сегодня, 2 марта, в областной стоматологической поликлинике дважды сработала сигнализация. Из медицинского учреждения эвакуировали пациентов и врачей.

Спасатели сообщили, что оба раза тревога оказалась ложной: они выезжали на место, проверяли здание и уезжали.

– Сигнализация сработала в 08.28 и в 13.47. В обоих случаях администрация стоматологии оперативно организовала эвакуацию из здания пациентов и сотрудников. Задымления или возгорания обнаружено не было, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время специалисты устанавливают причину, по которой дважды сработала сигнализация.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 13 февраля вечером эвакуировали посетителей из торгового центра «Кристалл». Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия, которым пришлось покинуть здание.

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ИСТОЧНИК KP.RU