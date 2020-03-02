В Тюмени миллионы рублей просят за квартиру с ремонтом по проекту английского дизайнера

2 Март 2020 2020-03-02T15:10:40+03:00

По словам автора объявления, правильно оформить интерьер в таком жилище могут только состоятельные люди [ФОТО]

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В Тюмени за 27 миллионов рублей продается четырехкомнатная квартира с уникальным ремонтом по проекту известного лондонского дизайнера. Сам дом находится на улице 25 лет Октября, недалеко от Дома культуры «Нефтяник».

Фото - etagi.com.

«Ничего случайного и вычурного – всё является взаимодополнением и продолжением общей дизайнерской концепции в стиле хай-тек. Это современные технологии, поэтому правильно оформить интерьер в таком дизайне могут только состоятельные люди. Санузлы оформлены качественной плиткой и мозаикой производства Испании, установлена премиум сантехника. В зонах плитки вмонтирован подогрев пола. Прекрасная энергетика – такая стильная, обволакивающая – эта квартира непременно станет комфортным домом для ее новых обладателей», – говорится в объявлении, размещенном сайте одного из местных агентств недвижимости.

Фото - etagi.com.

Также стало известно, что в квартире установлен гранитный камин, прекрасная итальянская мебель, а также новый кухонный гарнитур со столешницей из гранита. Счастливым обладателям жилплощади несказанно повезет: в их распоряжении будет и специальный шкаф на 36 винных бутылок. Одно из главных преимуществ, как утверждают авторы объявления, то, что «вас окружат соседи вашего социального статуса».

ИСТОЧНИК KP.RU