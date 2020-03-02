2 Март 2020 2020-03-02T14:31:55+03:00

В Тюмени осудят экс-пристава, которая не находила у должников имущество для ареста. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тюмени на скамье подсудимых оказалась бывший судебный пристав-исполнитель. Женщину осудят за совершение служебного подлога.

– По данным предварительного следствия, обвиняемая с июля по октябрь 2018 года по имевшимся исполнительным производствам о взыскании задолженности по коммунальным платежам составляла подложные акты о свершении исполнительных действий. В них она вносила заведомо ложные сведения об осуществлении выезда по месту жительства должников и об отсутствии имущества, на которое может быть наложен арест, – рассказали подробности дела в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили: после этого женщина возвращала взыскателям исполнительные листы. В результате ее действий не было взыскано долгов на общую сумму около 93 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Скоро уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU