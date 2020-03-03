Всегда говорит «пожалуйста»: в Тюмени назвали лучшего кондуктора февраля

3 Март 2020 2020-03-03T07:44:24+03:00

В Тюмени назвали лучшего кондуктора февраля. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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В Тюмени назвали лучшего кондуктора февраля. Им стала Олеся Воробьева, которая работает на маршруте №1.

– Я с любовью отношусь к своей работе, стараюсь помочь пассажирам, обеспечить комфорт поездки – в этом главная задача нашей профессии. При обилечивании всегда говорю «пожалуйста», интересуюсь, например, как лучше - включить или выключить печку. Выходя из автобуса, у пассажиров должно быть желание снова сюда вернуться, – считает женщина, получившая наибольшее количество положительных откликов.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, за самый короткий месяц года работники общественного транспорта областного центра получили 23 благодарности. Местные жители в основном отмечают внимательное и вежливое отношение, высокую культуру вождения и обслуживания.

Напомним, что в МКУ «Тюменьгортранс» работает горячая линия 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный). Здесь вы может получить справочную информацию, оставить замечания и благодарности в адрес водителей и кондукторов.

ИСТОЧНИК KP.RU