В Тюмени пойманы наркодельцы: возбуждено 12 уголовных дел
В Тюмени пойманы организаторы преступного сообщества, которое занималось реализацией наркотиков. Злоумышленники действовали через интернет.
– С августа 2018 года по май 2019 молодые люди сбывали запрещенные вещества в крупных размерах на территории Республики Крым, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей. Они вербовали участников в социальных сетях. Те раскладывали наркотики по тайникам, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Правоохранители задержали четырех участников преступного сообщества, в том числе одну женщину. Выяснилось, что участниками руководили удаленно. Оплата происходила через электронные кошельки.
Следственной частью возбуждено 12 уголовных дел. Наркодельцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на двадцать лет, также их могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. В настоящий момент организаторы и все участники преступного сообщества содержатся под стражей. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU