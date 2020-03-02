2020-03-02T14:05:39+03:00
Происшествия

В Тюмени пойманы наркодельцы: возбуждено 12 уголовных дел

Участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы
Вадим Бегун
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В Тюмени пойманы наркодельцы. Фото - pixabay.com.В Тюмени пойманы наркодельцы. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени пойманы организаторы преступного сообщества, которое занималось реализацией наркотиков. Злоумышленники действовали через интернет.

– С августа 2018 года по май 2019 молодые люди сбывали запрещенные вещества в крупных размерах на территории Республики Крым, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей. Они вербовали участников в социальных сетях. Те раскладывали наркотики по тайникам, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Правоохранители задержали четырех участников преступного сообщества, в том числе одну женщину. Выяснилось, что участниками руководили удаленно. Оплата происходила через электронные кошельки.

Следственной частью возбуждено 12 уголовных дел. Наркодельцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на двадцать лет, также их могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. В настоящий момент организаторы и все участники преступного сообщества содержатся под стражей. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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