В Тюмени пойманы наркодельцы: возбуждено 12 уголовных дел

2 Март 2020 2020-03-02T14:05:39+03:00

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В Тюмени пойманы организаторы преступного сообщества, которое занималось реализацией наркотиков. Злоумышленники действовали через интернет.

– С августа 2018 года по май 2019 молодые люди сбывали запрещенные вещества в крупных размерах на территории Республики Крым, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей. Они вербовали участников в социальных сетях. Те раскладывали наркотики по тайникам, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Правоохранители задержали четырех участников преступного сообщества, в том числе одну женщину. Выяснилось, что участниками руководили удаленно. Оплата происходила через электронные кошельки.

Следственной частью возбуждено 12 уголовных дел. Наркодельцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на двадцать лет, также их могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. В настоящий момент организаторы и все участники преступного сообщества содержатся под стражей. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU