2020-03-02T13:40:45+03:00
Здоровье

Тюменцы могут записаться на медосмотр через портал госуслуг

Новая графа появилась совсем недавно
Вадим Бегун
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Тюменцы могут записаться на медосмотр через портал госуслуг. Фото - Региональный информационно-образовательный центр.Тюменцы могут записаться на медосмотр через портал госуслуг. Фото - Региональный информационно-образовательный центр.
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Жители Тюменской области теперь могут записаться для прохождения медосмотра на едином портале государственных услуг. Новая услуга стала доступна в личном кабинете пациента на сайте gosuslugi.ru.

– Нужно зайти в раздел «Мое здоровье» и перейти по ссылке «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации». Далее следует нажать кнопку «Получить услугу» и следовать инструкциям: заполнить анкету о плане медицинского осмотра, выбрать дату и время приема. Отменить запись можно точно так же, как обычный прием к врачу, – рассказали в региональном информационно-образовательном центре.

Стоит отметить, что в Тюменской области разработка сервисов, позволяющих наладить эффективное взаимодействие граждан с органами власти, ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения». Проект реализуется при участии областных департаментов информатизации и здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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