2020-03-02T13:51:59+03:00
Здоровье

В тюменской больнице рассказали историю спасения многодетного отца

Крупный тромб перекрыл кровоток в сонной артерии мужчины
Вадим Бегун
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В тюменской больнице спасли многодетного отца. Фото - pixabay.com.В тюменской больнице спасли многодетного отца. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени спасли отца четырех детей из Нового Уренгоя, который приехал в гости к своим детям в поселок Новотарманский. 87-летнему мужчине стало плохо на кухне, он потерял сознание. Позже врачи выяснили: крупный тромб перекрыл кровоток в сонной артерии, чем усложнил кровоснабжение головного мозга.

Пожилому человеку повезло: его доставили в больницу вовремя, когда лечение патологического процесса может быть наиболее эффективным. В случае инсульта это четыре с половиной часа с момента появления симптомов: нарушения речи, асимметричности лица и прочих.

– Сначала пациенту провели тромболизис и попытались растворить тромб введением специальных лекарств. Однако он оказался крупным, и хирурги решили применить новейшую методику эндоваскулярного лечения – тромбоаспирацию. При помощи системы специальных катетеров врачи через небольшой прокол артерии дошли до проблемного места и с помощью вакуума извлекли тромб длиной в семь сантиметров, – рассказал пресс-секретарь областной клинической больницы № 2 Лев Гуляев.

В медицинском учреждении добавили, что в случае инсульта жизнь больного зависит не только от медиков. Важно и внимание родственников, и своевременное обращение за помощью, поскольку терапевтическое окно в случае мозговой катастрофы приобретает решающее значение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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