Тюменец переплатил почти 70 тысяч за коммунальные услуги

2 Март 2020 2020-03-02T12:41:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени ресурсоснабжающие организации и региональный оператор по обращению с ТКО вернули горожанину более 60 тысяч рублей. Компании нарушили правила начисления платы за коммунальные услуги.

Дело в том, что мужчина обнаружил в платежке вместо одного проживающего информацию еще о трех людях. В управляющей организации не смогли объяснить, откуда в его квартире по улице Станционной взялись другие «жильцы».

Позже выяснилось, что ООО «ТЭО», ООО «Тюмень Водоканал» и АО «ЭК «Восток» взимали плату за предоставляемые услуги исходя из количества четырех проживающих граждан. Акты о фактическом количестве жильцов организациями не составлялись.

– Согласно поквартирной карточке количество зарегистрированных граждан в указанном жилом помещении равно одному. Следовательно, плата за коммунальные услуги должна определяться исходя из одного проживающего, – пояснила руководитель Госжилинспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.

Ведомство предписало провести перерасчет размера платы. В итоге горожанину вернули более 66 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU