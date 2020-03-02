2020-03-02T12:41:13+03:00
Общество

Тюменец переплатил почти 70 тысяч за коммунальные услуги

Однако мужчине удалось вернуть свои деньги
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцу вернули деньги, переплаченные за комуслуги.Тюменцу вернули деньги, переплаченные за комуслуги.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени ресурсоснабжающие организации и региональный оператор по обращению с ТКО вернули горожанину более 60 тысяч рублей. Компании нарушили правила начисления платы за коммунальные услуги.

Дело в том, что мужчина обнаружил в платежке вместо одного проживающего информацию еще о трех людях. В управляющей организации не смогли объяснить, откуда в его квартире по улице Станционной взялись другие «жильцы».

Позже выяснилось, что ООО «ТЭО», ООО «Тюмень Водоканал» и АО «ЭК «Восток» взимали плату за предоставляемые услуги исходя из количества четырех проживающих граждан. Акты о фактическом количестве жильцов организациями не составлялись.

– Согласно поквартирной карточке количество зарегистрированных граждан в указанном жилом помещении равно одному. Следовательно, плата за коммунальные услуги должна определяться исходя из одного проживающего, – пояснила руководитель Госжилинспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.

Ведомство предписало провести перерасчет размера платы. В итоге горожанину вернули более 66 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени пойманы наркодельцы: возбуждено 12 уголовных дел
Тюменцы могут записаться на медосмотр через портал госуслуг
В тюменской больнице рассказали историю спасения многодетного отца
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 37 пожаров
Тюменец переплатил почти 70 тысяч за коммунальные услуги
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»
Пропавшего тюменского подростка нашли в Татарстане
Глава Тюменской облдумы высказался об уважении к людям труда
В Заводоуковске соседка насмерть сбила пожилого мужчину
Тюменскую школьницу срочно доставили в больницу с кровавой рвотой
Роспотребнадзор выяснил источник радиации в грузовике, который колесил по Тюмени
В туалете тюменского ТРЦ нашли четыре пистолета
Светлана Ярославова прокомментировала поправку в Конституцию о запрете на отчуждение земель
Не мог передвигаться: в тюменскую больницу попал мужчина с онемевшими ногами
Пьяный тюменец спровоцировал массовую аварию на Широтной
Николай Брыкин выступил на сессии ОБСЕ в защиту исторической памяти
Елена Кашкарова: «Поправка о детях отражает приоритеты развития страны»
Тоболяк похитил у своих сестер золотые украшения
В Ишиме работники пожаловались прокурорам на руководство компании
Тюменцев накормят полевой кухней с кашей и чаем
Несколько тюменских остановок получили новые названия
Погода на 2 марта в Тюмени: в ожидании тепла
Тюменские школьники увлеклись изучением немецкого языка
Тюменский депутат Елена Кашкарова уверена, что россияне поддержат поправку в Конституцию по детям