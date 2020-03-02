Глава Тюменской облдумы высказался об уважении к людям труда

2 Март 2020 2020-03-02T11:38:50+03:00

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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал идею о внесении в Конституцию РФ нормы об уважении к людям труда. С такой инициативой выступила глава профсоюза работников АПК Наталья Агапова.

– Не стану судить, насколько актуально на сегодняшний день отражение этой нормы в законодательстве и в Конституции в частности, но то, что престиж рабочих профессий необходимо поднимать, не подлежит сомнению. Едва ли можно навязать что-то законами, важнее говорить об этом в целом. Впрочем, лишним такое положение в законах точно не будет. К сожалению, не только у людей творческих кругов, но и у некоторых чиновников прослеживается сегодня некое пренебрежительное и высокомерное отношение к людям физического труда, тем, кто занят, так сказать, производством материальных ценностей. Однако если говорить о роли государства, то для уважения к людям труда необходимо предпринимать конкретные действия в реальной жизни, это должно выражаться и в моральном, и в материальном плане, – отметил спикер областного парламента.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение Натальи Агаповой закрепить в высшем нормативном правовом акте страны положение об уважении к представителям рабочих профессий. Он подчеркнул, что это позволит обратить более пристальное внимание к людям труда, их положению и проблемам. А также отметил, что до 1993 года в Конституции подобная норма была закреплена, однако затем было принято решение ее вычеркнуть.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU