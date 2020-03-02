2020-03-02T11:59:41+03:00
Общество

Пропавшего тюменского подростка нашли в Татарстане

Причины ухода мальчика установят полицейские
Вадим Бегун
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Пропавшего тюменского подростка нашли в Татарстане. Фото - pixabay.com.Пропавшего тюменского подростка нашли в Татарстане. Фото - pixabay.com.
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Пятнадцатилетнего Матвея Семенова, который в феврале этого года ушел из дома, нашли в Татарстане. Теперь полицейским предстоит выяснить причину желания подростка покинуть родное жилище.

– Мальчик находится в Республике Татарстан. Там он гостит у своей бабушки. Законные представители уже выехали туда. По приезду в Тюмень будут проведены все необходимые мероприятия по установлению причин ухода подростка, – сообщили в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Напоминаем, что мальчик 2004 года рождения исчез в 20-х числах февраля. О пропаже рассказала мать мальчика. Одной из версий, почему он покинул свой дом, являются семейные разногласия. Известно, что семья, из которой ушел мальчик, не стоит на учете, передает «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что полицейские областного центра всю ночь искали потерявшегося 8-летнего ребенка. Мальчик пропал днем, когда пошел гулять во двор. За ребенком из окна приглядывал дед, а когда тот исчез, обошел все дворы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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