2020-03-02T13:12:13+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 37 пожаров

Местным жителям напомнили о мерах предосторожности при использовании электроприборов
Вадим Бегун
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 37 пожаров. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за минувшую неделю произошло 37 пожаров. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области за минувшую неделю случилось 37 пожаров. Большая часть возгораний произошла в жилом секторе – 16. Основными причинами стали подгорание пищи (8 случаев) и короткое замыкание (7). При тушении был спасен один человек, двое травмировались.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали 99 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали топливо с проезжей части.

– У каждого электроприбора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям. Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, – напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также попросили следить за состоянием обогревательных приборов. Надо вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Также следует менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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