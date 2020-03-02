2020-03-02T11:28:12+03:00
Здоровье

Тюменскую школьницу срочно доставили в больницу с кровавой рвотой

Причиной могла стать хроническая патология или инородное тело
Вадим Бегун
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Маленькую тюменку с кровавой рвотой срочно доставили в больницу.Маленькую тюменку с кровавой рвотой срочно доставили в больницу.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени сегодня, 2 марта, в областную клиническую больницу № 2 экстренно доставили восьмилетнюю девочку. У ребенка ночью неожиданно возникла многократная рвота с кровью.

Вызов на пульт диспетчера скорой поступил в 0.52. Уже через 10 минут медики осматривали маленькую пациентку, состояние которой было оценено как средней степени тяжести. После оказания помощи бригада доставила девочку в больницу, где ее детально обследовали.

– Сгустки крови в рвотных массах могли появиться из-за повреждения стенок желудка, пищевода либо кишечника. Причиной могла стать как хроническая патология, так и инородное тело, – сообщил фельдшер.

В пресс-службе станции скорой медицинской помощи пояснили, что на живот человеку, у которого пошла рвота с кровью, нужно сразу положить сухой лед или замороженные ягоды в пакетах, чтобы замедлить кровотечение.

Если пострадавший упал в обморок, то нужно следить за его пульсом и дыханием. Оптимальное положение – на боку, чтобы он не захлебнулся рвотой. Если же человек находится в сознании, надо просто контролировать его состояние и успокаивать до прибытия скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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