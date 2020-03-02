Светлана Ярославова прокомментировала поправку в Конституцию о запрете на отчуждение земель

2 Март 2020 2020-03-02T09:51:06+03:00

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Директор АНО «Центр изучения гражданских инициатив» Светлана Ярославова разделяет точку зрения актера Владимира Машкова, который предложил прописать в главном документе страны запрет на отчуждение территорий России. По ее мнению, это нужно сделать «для сохранения памяти тех, кто уже ушел или остался на поле боя».

– Мы уже имеем опыт распада Советского Союза, который очень больно отразился на наших соотечественниках, оставшихся за рубежом. Теперь пришло время обратиться к историческим ценностям и традициям, одна из которых – это русская традиция собирания земель и укрепления границ. Для людей такая поправка будет очень правильной и своевременной, это еще один «щит», ощущение защищенности граждан, – сказала Светлана Ярославова.

Член Общественной палаты Российской Федерации считает, что в год празднования 75-летия Великой Победы это особенно важно.

– Торжества будут проходить по всей стране с большим размахом. В такие даты вспоминается подвиг людей, которые ковали эту победу. Мало кто из ветеранов дожил до этого дня. В качестве дани уважения им и для сохранения памяти тех, кто уже ушел или остался на поле боя, нужно принять такой закон. Ведь люди шли в бой со словами «своей земли не отдадим ни пяди», и этот лозунг рефреном проходит через эту поправку, – комментирует Ярославова.

ИСТОЧНИК KP.RU